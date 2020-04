Harry Kane rappresenta il sogno in attacco del mercato della Juventus. Higuain è alla porta, in pole position c’è un altro argentino, Mauro Icardi, un gradino sotto Gabriel Jesus, più defilato Milik, senza dimenticarsi del giovane talento Kaio Jorge del Santos. Il casting in attacco è ampio e di livello elevato, il numero 10 del Tottenham ne fa parte e da oggi la Juventus ha una rivale in meno. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il Real Madrid si sarebbe tolto dalla corsa al 26nne inglese a causa dei disastrosi effetti che il coronavirus sta avendo sulle finanze del club.