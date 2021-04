Raphael Varane è un difensore che fa gola a qualsiasi grande club. Anche alla Juventus, naturalmente. Anche se le possibilità concrete di riuscire a ingaggiarlo sono davvero poche, dato il periodo di crisi e il prezzo. Come riporta Todofichajes.com, il Real Madrid non lo lascia partire per meno di 80 milioni di euro. Le società che seriamente sono intenzionate a farci un pensierino sono il Chelsea, il Paris Saint-Germain e il Manchester United. In carriera Varane ha vinto, tra i numerosi trofei, un Mondiale e 4 Champions League.