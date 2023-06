It's here and it's perfect - our new 2023/24 home kit is now available!

Lucasè uno dei nomi più caldi tra quelli accostati in chiave mercato alla, alla ricerca di rinforzi anche e soprattutto per la fascia destra. Lo spagnolo sembra già aver aperto all'ipotesi bianconera e viene dato in uscita dal, che tuttavia sembra ancora considerarlo tra i suoi "pilastri": il classe 1991, infatti, figura tra i giocatori scelti dal club per il video di presentazione della nuovadella squadra per la stagione 2023-24, come si può notare nel video pubblicato sui canali social dei blancos. Indizio di una possibile permanenza? Staremo a vedere... Qui sotto il video.