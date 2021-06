La priorità della Juventus sul mercato estivo è l'arrivo di un centrocampista. Poi di un attaccante. Sono queste le due richieste di Massimiliano Allegri dopo il summit di qualche settimana fa alla Continassa insieme alla dirigenza. In porta l'allenatore ha deciso di puntare forte su Wojciech Szczesny facendo sapere di non essere particolarmente interessato a un ingaggio di Donnarruma; e anche in difesa non dovrebbero esserci grandi cambiamenti.



LE CERTEZZE - Lì dietro si ripartirà da Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, punti fermi della nuova Juve nonostante un nuovo tentativo del Barcellona per l'olandese. Dietro a loro c'è Giorgio Chiellini, che, come racconta Calciomercato.com, dopo l'Europeo dovrebbe rinnovare il contratto per un'altra stagione allungando la scadenza al 2022, quando poi potrebbe pensare al ritiro e a un ruolo da dirigente bianconero.



CHI ESCE? - Da capire chi sarà il quarto centrale di difesa, uno slot che al momento si giocano Daniele Rugani rientrato dal prestito al Cagliari, Merih Demiral e Radu Dragusin, promosso da Pirlo in prima squadra dall'Under 23 e che durante la stagione ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 con la Juve. Uno tra Demiral e Dragusin però potrebbero lasciare la Juve in estate: il primo piace molto in Premier League dove c'è l'Everton in prima fila, sul classe 2002 ci sono Genoa, Empoli e Cagliari che l'hanno già chiesto in prestito, più il Crystal Palace che si era già interessato negli ultimi mesi.