La Juventus ha chiuso il mercato estivo con il super acquisto di Federico Chiesa, senza però puntellare il ruolo di terzino sinistro. Lì dove il solo Alex Sandro è stato chiamato agli straordinari nella scorsa stagione, lì dove Pirlo quest’anno ha lanciato il giovane e promettente Frabotta. Nonostante questo, serve un rinforzo di livello, soprattutto se dovesse partire il brasiliano. Infatti, come riporta Calciomercato.com, la Juve ascolterà eventuali offerte di mercato per Alex Sandro, altrimenti rimarrà e cercheranno un nuovo laterale mancino in alternativa come Emerson Palmieri, già trattato nello scorso mercato.