Inizio di stagione storto per Paulo Dybala. Sullo sfondo alle prestazioni poco soddisfacenti sul campo rimane la spinosa questione contrattuale: C’è ancora distanza tra domanda e offerta: l’entourage della Joya chiede 15 milioni di euro a stagione fino al 2025 (l’attuale accordo è in scadenza nel 2022), mentre i bianconeri non si spingono più in là di 11-12. Stando a quanto scrive Tuttosport, non è stata sufficiente neanche la presenza fisica dell’agente Jorge Antun per sbloccare l’impasse. È sbarcato a Torino a settembre, per i primi di ottobre era previsto un colloquio con la dirigenza ma i protocolli sanitari hanno bloccato tutto. Così, Antun è tornato in patria, in Sudamerica, facendo presagire che l’accordo potrebbe slittare ancora.