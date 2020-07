Giorni decisivi per il futuro di Thiago Alcantara. Con un contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco, il centrocampista sarebbe attratto dall’idea di intraprendere una nuova esperienza. In questo senso il Liverpool è in pole: stando a quanto riporta il Daily Express, i Reds avrebbero raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Thiago Alcantara, accostato in sede di mercato anche alla Juventus e richiesto a gran voce da Jurgen Klopp. Ciò che manca è l’intesa tra i due club, con i bavaresi che chiedono 40 milioni per il suo cartellino.