Nel corso della sua intervista a Tuttosport, il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato anche del futuro di David Alaba, in scadenza di contratto con i bavaresi ed entrato nel mirino della Juventus come possibile colpo a parametro zero: "Ogni squadra pensa giustamente a rinforzarsi. È normale, in questa situazione, che i top club europei pensino ad Alaba. Adesso tocca a lui prendere una decisione sul futuro: magari cambierà squadra. O magari ci ripensa e decide di restare al Bayern. Vedremo".