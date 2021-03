La Juventus si prepara a una rivoluzione totale a centrocampo. A raccontarlo è Tuttosport, secondo il quale ci sono solo due giocatori intoccabili in quella zona del campo: Arthur e McKennie, che resteranno sicuramente a Torino anche per la prossima stagione. In uscita ci sono Rabiot e Ramsey, con i quali si può fare una plusvalenza piena perché arrivati tutti e due a parametro zero rispettivamente da Psg e Arsenal. Più delicata la situazione legata a Bentancur, che non è un giocatore in uscita ma neanche intoccabile: per lui verranno valutate eventuali offerte.