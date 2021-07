Alla vigilia del raduno allacol nuovo allenatore Massimiliano Allegri, i dirigenti della Juventus continuano a lavorare sul mercato. Oltre al capitolo legato agli, con Manuel Locatelli sempre in cima alla lista di Cherubini, la dirigenza della Juventus si sta muovendo per programmare alcuni. I primi della lista sono i due azzurri Chiellini e Bernardeschi, ma nell’agenda ci sono anche i nomi di Paulo Dybala e Juan Cuadrado.- “Adesso Giorgio si gode la vittoria, va in vacanza e chissà, magari lo vedremo al Mondiale in Qatar”. Sono le parole dell’agente del capitano, Davide Lippi, pronunciate il giorno dopo la vittoria dell’Europeo. Il procuratore è rimasto sul vago, ma il rinnovo di Chiellini con la Juventus non è mai stato in discussione. Si attendeva soltanto la fine degli Europei, ma nei prossimi giorni il difensore incontrerà la dirigenza della Juventus per sistemare gli ultimi dettagli e firmare per un’altra stagione. Se Chiellini dovesse però rientrare tra i convocati di Mancini per il mondiale invernale in Qatar, ecco che l’avventura del capitano in bianconero potrebbe durare anche una stagione in più.- Convocato all'Europeo tra mille polemiche (per molti il suo posto doveva essere occupato da Politano), la sorpresa del torneo vuole riprendersi la Juve con la stessa fame di rivincita mostrata in Nazionale. Il suo contratto è in scadenza tra un anno, e la Juventus non vuole perderlo a parametro zero. La scorsa stagione, con Pirlo in panchina, Bernardeschi non ha trovato molto spazio, ma con il ritorno di Massimiliano Allegri la situazione potrebbe cambiare. Proprio col tecnico toscano in panchina Bernardeschi fece la sua miglior partita in bianconero nella notte di Champions contro l'Atletico Madrid, e in un ipotetico 4-2-3-1 potrebbe trovare molto spazio nella linea dei trequartisti. Il suo agente Mino Raiola incontrerà la dirigenza bianconera nei prossimi giorni: la cessione non è più scontata come si poteva immaginare qualche giorno fa.- La Joya non era nella lista dei convocati dell’Argentina Campione d’America: le vacanze per lui sono quindi terminate e già domani, in occasione del primo giorno di raduno alla Continassa, sarà presente al primo allenamento agli ordini di Max Allegri. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti telefonici tra la Juventus e il procuratore di Dybala Jorge Antun. I bianconeri sono pronti a offrire dieci milioni all’anno di ingaggio, ma l’agente chiede ancora qualcosa in più. La dirigenza bianconera non vuole perdere un pezzo così pregiato a parametro zero, per cui la porta della cessione in questa sessione di mercato è da tenere aperta. La sensazione però è che l’accordo si troverà, con il numero 10 pronto a proseguire la sua vita bianconera.- La situazione più semplice, insieme a Chiellini, per i dirigenti della Juventus. Cuadrado ha da poco terminato la Copa America e si sta godendo le meritate vacanze. L’accordo tra club e giocatore è già stato trovato e manca solo l’annuncio ufficiale per rivedere il tuttofare colombiano con la maglia bianconera anche nelle prossime stagioni.