La Juventus continua a seguire Riccardo Orsolini, giocatore ceduto al Bologna, ma sul quale i bianconeri hanno mantenuto una prelazione di acquisto. Al momento, però, gli emiliani non sembrano intenzionati a cedere nessun giocatore, come ha ammesso a Sky Sport il direttore sportivo rossoblù Riccardo Bigon: "​“Il Bologna non svenderà, abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere. Credo di poterlo dire senza paura, non svenderemo”. Bisognerà quindi capire quali siano le mosse della Juve e se deciderà realmente di affondare il colpo per riportare a Torino l'ex Ascoli.