Ultime ore di mercato al cardiopalma per la Juventus. Tra le cessioni di Rugani, De Sciglio e Douglas Costa e l’assalto finale a Federico Chiesa, tiene ancora banco il caso Sami Khedira, che non ne vuole sapere di andarsene. Come riporta Calciomercato.com, sul tedesco sono tornate le voci sull’interessamento del Psg, che la Juve spera possa convincerlo a firmare la risoluzione del contratto domani, anche se al momento l’ex Real Madrid continua a rifiutare l’offerta da circa il 50% dell’ingaggio (3 milioni su 6).