La Juve continua a pensare a Mauro Icardi. L'attaccante argentino, già in passato nel mirino dei bianconeri, è oggi in prestito dall'Inter al PSG ma i parigini non sembrano intenzionati a riscattarlo al termine della stagione. Mauro dovrebbe dunque tornare a Milano, ed essere poi rimesso sul mercato. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport qualora il PSG decidesse di non riscattarlo e non versare i 70 milioni previsti all'Inter, la Juve tornerebbe prepotentemente in corsa, e potrebbe intavolare una trattativa con i nerazzurri per portare Icardi a Torino.