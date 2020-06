Alla fine della stagionelascerà il Dortmund per tornare al Real Madrid dopo il prestito biennale in Germania. Il terzino marocchino è uno dei giocatori nella lista di Fabio Paratici per la fascia destra della Juventus: classe '98 e la concorrenza di mezzo mondo da battere. Secondo Onda Cero il Borussia vorrebbe tenere Hakimi e preparerà un'offerta da presentare al Real Madrid, ma sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Inter. La valutazione è di 60 milioni.