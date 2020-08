Accostato alla Juventus, Jeremie Boga sta letteralmente infiammando il mercato. Da tempo è corteggiato dal Napoli, che ha ricevuto il messaggio dal Sassuolo: per l’esterno ex Chelsea servono almeno 40 milioni. Non solo lo scoglio economico (anche alla luce dell’acquisto da quasi 80 milioni di Osimhen), ma anche una fitta concorrenza. Come riporta Sky Sport, su Boga c’è il Borussia Dortmund, che potrebbe reinvestire i soldi della possibile cessione di Sancho, vicino al Manchester United, proprio sull’esterno ivoriano.