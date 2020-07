Il futuro di David Alaba pare già scritto. Con tutte le probabilità del caso, a fine stagione si interromperà il suo matrimonio con il Bayern Monaco, con cui ha un contratto in scadenza nel 2021. L’austriaco è voglioso di cambiare aria reputando terminata la sua lunga e fantastica avventura in Baviera, al contempo il club vorrebbe avvallare il suo desiderio. Come riporta Tuttosport, sia Inter che Juventus sono molto interessate al terzino sinistro, dal momento che entrambi i club sono alla ricerca di un rinforzo di primo livello in quel ruolo.