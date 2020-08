1









Una delle priorità per la nuova Juventus di Pirlo è svecchiare la rosa. Nell’operazione potrebbe rientrare Gonzalo Higuain, che il club bianconero considera fuori dal progetto. Non solo Arek Milik e Raul Jimenez tra i profili adatti a raccoglierne l’eredità, ma Fabio Paratici punta a giocatori giovani e futuribili. Come riporta Sportmediaset, la Juve sta monitorando sia Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa su cui l’Inter ha un diritto di recompera, e Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo in prestito all’Ascoli.