Stando a quanto riporta RMC Sport, il Paris Saint-Germain vorrebbe tentare nuovamente il colpo Houssem Aouar, obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista franco-algerino piace non solo al ds Leonardo, ma anche a diversi giocatori del club che potrebbero fare leva sul gradimento popolare per spingere la dirigenza a riattivare la trattativa con il Lione. In estate ci aveva pensato anche la Juve, che si è scontrata sulle alte richieste del presidente dell’OL Aulas.