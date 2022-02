È appena terminata la sessione id mercato invernale, ma i club cominciano a pensare alle strategia per l'estate. In casa Juventus, potrebbe farsi largo l'ipotesi addio per Moise Kean. Il centravanti, con l'arrivo di Vlahovic e la riconferma di Morata, ha sempre meno spazio nella rosa della Vecchia Signora e, secondo quanto riporta calciomercato.com, il Paris Saint-Germain segue da vicino la situazione, con l'intenzione di riportare Kean a Parigi.