Il Paris Saint-Germain sta conducendo un mercato al di sopra delle possibilità. Non le proprie, ma quelle di tutte le altre squadre. Non stupisce dunque che si rincorrano voci di mercato riguardanti il PSG e i più disparati talenti e campioni del continente. In particolare, secondo As,il terzino del Milan Theo Hernandez e il centrocampista del Manchester United, in scadenza l'anno prossimo, Paul Pogba, che sarebbe pure un "sogno proibito" della Juventus.