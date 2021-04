La Juventus continua a monitorare la situazione di Hakan Calhanoglu, in particolare per quanto riguarda le trattative per il rinnovo di contratto col Milan. Qualore il turco non trovasse un accordo coi rossoneri, infatti, per la Juve potrebbe essere una discreta opportunità a parametro zero. Tuttavia la Gazzetta dello Sport oggi rivela che su Calhanoglu c'è pure l'interessamento del Paris Saint-Germain, che aspetta di vedere fin dove arriverà in Champions League (affronterà il Manchester City in semifinale, derby degli sceicchi) per valutare un eventuale affondo.



La situazione della trattativa Calhanoglu-Milan intanto è la seguente: offerta 4 milioni, richiesta di 5.