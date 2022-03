La Juventus ora è concentrata sulla prossima sfida di campionato contro lo Spezia ma nel quartier generale della Continassa si continua costantemente a lavorare per il futuro. Quando si parla di futuro non possiamo che parlare anche di mercato e allora ecco quali sarebbero gli ultimi aggiornamenti riguardanti la Vecchia Signora. Uno dei giocatori sempre più in bilico è sicuramente Moise Kean e in queste ore starebbe prendendo sempre più quota l'ipotesi di un suo addio a giugno. Soprattutto alla luce dell'interessamento del Psg che, starebbe pensando seriamente di riportarlo all'ombra della Tour Eiffel.