Destini incrociati tra Juventus e Paris Saint-Germain in questa sessione estiva di calciomercato. Il primo incrocio tra i due club è stato rappresentato dalla trattativa per Donnarumma che, se in un primo momento sembrava essere vicino ai bianconeri, alla fine si accaserà a Parigi. Secondo quanto riferiscono i media transalpini, Leonardo sarebbe sulle tracce di un altro obiettivo della Juventus. Si tratterebbe del centrocampista dell'Ajax e della nazionale olandese, Ryan Gravenberch.