Le prestaizoni di questo avvio di stagione hanno 'presentato' alla Juve un nuovo e mai visto Adrien Rabiot. Il francese sta infatti rubando la scenda di partita in partita, con la ciliegina sulla torta arrivata grazie alla doppietta realizzata contro il Maccabi. Su si lui si sarebbero mossi gli occhi di diversi club, tra i quali anche una vecchia conoscenza. Stando a quanto emerso in queste ore infatti, il Psg starebbe pensando di riaggregare il suo ex calciatore all'ombra della Tour Eiffel.