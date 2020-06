La Juve pensa alla finale di Coppa Italia, con la finale di questa sera con il Napoli. Ma anche il mercato è sempre attivo, con tante situazioni in fase di definizione. Alex Sandro è uno degli esterni difensivi con più mercato: piace, e a tanti club. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, il laterale brasiliano della Juve sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain, che lo avrebbe scelto per sostituire Layvin Kurzawa, terzino sinistro che non rinnoverà il contratto con i parigini. Difficile comunque che la Juve decida di privarsi di Alex Sandro.