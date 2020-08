La sconfitta contro il Bayern Monaco brucia e brucerà ancora, ma in casa Paris Saint-Germain è già ora di programmare la prossima stagione per dare nuovamente assalto alla conquista della Champions League. Il ds Leonardo ha intenzione di rinforzare consistentemente il centrocampo, reparto dove manca un vero top player oltre a Verratti, e le sue mire si sono concentrate a Roma, sponda Lazio. Stando a quanto riporta l’Equipe, il PSG non molla l’idea di portare a Parigi Sergej Milinkovic-Savic, pallino dell’ex dirigente rossonero e accostato anche alla Juventus. Le richieste di Lotito, però, rimangono altissime.