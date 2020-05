Gigio Donnarumma continua a rimanere nei pensieri del Paris Saint-Germain. Il futuro del portiere al Milan è ad un bivio: rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, oppure essere ceduto nella sessione di mercato estiva, dal momento che i rossoneri non ne vogliono sapere di perdere un patrimonio del genere a zero il prossimo anno. Per questo, secondo quanto riporta Calciomercato.com, il PSG può tornare a farsi sentire tra qualche mese. La scorsa estate Leonardo aveva offerto il cartellino di Areola più 20 milioni di euro, offerta prontamente respinta dal Diavolo, mentre ora non ha ancora avanzato proposte, in attesa di capire quali saranno i margini di costo post-coronavirus, sia in termini di cartellino che di ingaggio. In questo scenario, la Juve rimanere alla finestra, sempre attenta sulle vicende che riguardano l’estremo difensore classe ’99.