E' stato uno dei giocatori più inseguiti e corteggiati dalle big di mezza Europa, eppure il suo cammino alla Lazio non si è interrotto neanche quest'anno. Stiamo parlando inevitabilmente di Sergej Milinkovic-Savic che, ora avrebbe fatto la differenza nel centrocampo bianconero. Obiettivo che però sembra destinato a sfumare, non solo per le richieste economiche elevate della società biancoceleste, ma anche per la forte concorrenza che c'è attorno al serbo. In queste ultime ore si sarebbe inserito anche il Psg, il quale aveva monitorato la situazione già nel giugno scorso e che, potrebbe tornare alla carica nella finestra invernale.