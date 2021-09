La Juventus continua a poter guardare solo "da lontano" il fortissimo centravanti norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland, che come riporta Calciomercato.com sembra destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain, che sarà in grado l'estate prossima di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e di soddisfare le altissime richieste economiche di Haaland.Davvero pigliatutto la società di Al-Khelaifi, che darà a Lionel Messi uno stipendio di 30 milioni quest'anno e di 40 per ciascuna delle prossime due stagioni.