In casa Real Madrid tira aria di rivoluzione. Zinedine Zidane potrebbe lasciare – e la Juventus monitora da distanza – e il vento del cambiamento potrebbe coinvolgere anche alcuni giocatori, come Sergio Ramos, in scadenza di contratto con i Blancos. Stando a quanto riporta la stampa francese, il centrale spagnolo sarebbe la carta che il Paris Saint-Germain vorrebbe giocarsi per convincere Kylian Mbappé a restare e rinnovare.