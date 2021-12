Secondo quanto riportato da L'Equipe inil Paris Saint Germain è pronto a dire cedere Mauro Icardi. Il centravanti argentino, infatti, è chiuso - tra gli altri - da Neymar, Messi e soprattutto. Il Psg ha già fissato il prezzo di vendita per l'ex capitano dell'Inter, che potrebbe svuotare l'armadietto e fare le valigie già a gennaio.La richiesta è di almeno: cifra fuori portata per tutti i club italiani, a cui andrebbe sommato un ingaggio sicuramente da top player. Difficile che, come riportato da Calciomercato.com, possano arrivare a spendere così tanto per Icari nella prossima finestra di mercato. La favorita numero uno resta il