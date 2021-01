Sergio Ramos-Real Madrid, sarà addio in estate? Il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul suo futuro, con il Paris Saint-Germain in agguato: “A proposito di difensori, tarda ad arrivare il rinnovo con il Real Madrid di Sergio Ramos (34) e c’è chi tra le mura della Casa Blanca si sia già rassegnato al fatto di perdere il capitano a fine stagione, quando scadrà il contratto. Le offerte non mancano, su tutte quella del Psg, che attraverso il suo allenatore, Mauricio Pochettino, ha fatto l'occhiolino al fuoriclasse andaluso: “Qui troverebbe un top club con l’ossessione per la vittoria” ha detto l’argentino a Marca, che contemporaneamente prova a trattenere Kylian Mbappé (24): “Lo vedo ancora per molte stagioni al Psg”.