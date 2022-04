1









In vista della sessione estiva di calciomercato, la Juventus lavora per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbero due piani in fase di studio. Nel caso in cui Arthur dovesse partire, la società bianconera cercherà un regista. In caso contrario, il club proverà a mettere a disposizione di Allegri una mezzala.