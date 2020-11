Non è ancora tramontata l'ipotesi di portare Gerard Moreno a Torino. L'attaccante del Villarreal era una delle idee prima di affondare su Morata, ma la Juve potrebbe fare un nuovo tentativo per lo spagnolo nella prossima estate. Fabio Paratici infatti sta seguendo con interesse il giocatore che ieri su rigore ha segnato il gol decisivo per il pareggio contro il Real Madrid, e sta studiano il piano per partire all'assalto di Moreno in vista della prossima stagione.