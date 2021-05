Gigi Buffon e la Juventus si lasceranno a fine stagione. L'ha annunciato in un'intervista a Bein Sports il portiere, spiegando che in estate valuterà eventuali progetti e se non troverà nulla di stimolante si ritirerà. In attesa di capire cosa fare con Szczesny, la società dovrà quindi mettersi a caccia di un sostituto di Buffon per fare da vice al titolare, che in questo momento è e rimane il polacco ex Roma. Tra le varie ipotesi c'è quella di Emil Audero, portiere della Sampdoria e cresciuto in bianconero. Occhio anche a Perin.