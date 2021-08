In attesa di chiudere per l'arrivo di Locatelli dal Sassuolo, la Juventus lavora anche al mercato in uscita: il primo nome è quello di, al quale i bianconeri vorrebbero trovare una sistemazione per risparmiare i 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio. Il contratto con la Juve è in scadenza nel 2023, ma il gallese non rientra nei piani di Allegri e anche l'ultimo esperimento di provarlo regista non è andato a buon fine. L'unica soluzione per risparmiare sullo stipendio del giocatore è venderlo.