La cessione di Sami Khedira è una delle priorità di Fabio Paratici per il mercato della Juventus. Il centrocampista è fuori rosa da inizio stagione, ha respinto ogni proposta di risoluzione del contratto ma ora si sta convincendo a lasciare il club. L'Everton ha messo da tempo gli occhi sul giocatore, piace ad Ancelotti ma al momento l'operazione non decolla. L'offerta più concreta, al momento, è quella dello Stoccarda che Khedira sta valutando e non esclude. Sullo sfondo l'ipotesi MLS. A riportarlo è il Corriere dello Sport.