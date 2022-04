La Juve al lavoro anche sul dopo-Chiellini. Come si legge sul Corriere dello Sport, "prosegue la trattativa con Tony Rüdiger, l'offerta della Juve c'è ed è ritenuta importante, ma la distanza rispetto alle richieste resiste così come la concorrenza. In atto ultimi tentativi di inserimento tra l'Inter e Gleison Bremer, senza troppa speranza. E poi si resta alla finestra con la consapevolezza che un centrale titolare serve".