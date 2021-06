La doppietta di Manuel Locatelli contro la Svizzera con aiuta il mercato della Juventus. Se prima il Sassuolo chiedeva 40 milioni per il centrocampista classe '98 ora il rischio è che il prezzo possa decisamente lievitare. Considerando anche la concorrenza straniera, la dirigenza bianconera sta pensando a un piano B che porta a Miralem Pjanic. Della serie: a volte ritornano. Al Barcellona non si è ambientato, Max Allegri lo conosce molto bene e secondo il Corriere dello Sport c'è già stata una richiesta della Juve per un prestito biennale e la disponibilità da parte del Barça di pagare una parte dell'ingaggio.