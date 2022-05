Fabio Miretti avrà oggi una nuova opportunità per mettersi in mostra, nella partita contro il Genoa. Nuova maglia da titolare e nuova occasione per far cambiare idea alla dirigenza. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club aveva pensato ad un percorso simile a quello di Fagioli e Ranocchia, con uno step intermedio in Serie B. Non è detto, però, che un finale di stagione convincente non gli permetta di guadagnarsi il posto in prima squadra anche il prossimo anno.