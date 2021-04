Paul Pogba resta un sogno per la Juventus, che vorrebbe riportare il francese all’ombra della Mole, anche se i costi dell’operazione (cartellino e ingaggio) sono fuori portata. Il suo futuro al Manchester United è tutt’altro che certo, per questo si muovono le big spagnole. Stando a quanto riporta Diario Gol, l’ex bianconero è conteso tra Real Madrid e Barcellona. Fondamentale sarà la regia di Mino Raiola, agente del campione del Mondo, che vorrebbe prima di tutto attendere un’offerta dei Blancos. In caso contrario, sarebbe disposto a trattare con i blaugrana.