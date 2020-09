Tra i nomi presenti sulla lista di Fabio Paratici per le ultime operazioni di mercato c'è anche quello del Tucu Correa, che la Juventus ha messo nel mirino da qualche giorno. I bianconeri si sono informati con la Lazio per l'attaccante, ma secondo Sky Sport il presidente biancoceleste Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di vendere l'argentino. Non solo, Correa rimarrà alla Lazio perché Inzaghi punta molto su di lui.