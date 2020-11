Diventò famoso e attenzionato in Italia grazie al pizzino di Fabio Paratici, ma adesso Dominik Szoboszlai non è più una sorpresa e piace un po’ a tutti. Resta nelle mire della Juventus così come dell’Inter, ma come riporta Calciomercato.com, è il Milan ad aver fatto i passi più importanti per il gioiellino ungherese. Dopo i due tentativi naufragati prima con Boban e poi con il mai arrivato Rangnick, il Diavolo ha continuato a mantenere i contatti con il Salisburgo grazie all’operato di Massara. La concorrenza è alta, ci sono i top club di Premier League e Liga e attualmente, l’unico modo di mettere le mani sul classe 2000 è pagare l’importo della clausola rescissoria da 25 milioni di euro.