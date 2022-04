In casa Juve il mercato resta sempre nel vivo e oltre a sondare i terreni per i futuri acquisti, si guarda anche al fronte cessioni. Una di quelle che sembrava certa portava il nome di Felix Correia che, in un primo momento sembrava destinato ad essere riscattato dal Parma, ma i problemi finanziari della società emiliana hanno cambiato le carte in tavola. Stando a quanto riportato da Parmalive infatti, non ci sarà alcun riscatto e questo è dipeso anche dallo scarso rendimento del giocatore.