A ormai meno di una settimana dall'inizio del ritiro, in casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato per consegnare la rosa a disposizione di Max Allegri prima che cominci la nuova stagione. Una delle situazioni da risolvere è anche quella legata al futuro di Nicolò Fagioli, che gode della massima fiducia di Allegri ma che potrebbe anche andare a 'farsi le ossa' altrove. Su di lui c'è il forte interesse del Parma che, stando a quanto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe intenzionato ad andare fino in fondo nella trattativa e cercare di prenderlo in prestito per un anno.