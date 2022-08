La Juve resta sempre attiva sul mercato anche per quel che riguarda il fronte cessioni. Questa volta però si tratta di un classe 99 e che milita nel gruppo Under 23, finito al centro delle attenzioni dei dirigenti del Padova. Stando a quanto riportato da TMW infatti, il club veneto sarebbe sulle tracce del difensore Erasmo Mulè che, potrebbe diventare qualcosa in più di una semplice idea.