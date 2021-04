Ne ha scritto Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso il suo portale: la Juve è interessata al giovanissimo talento del Brondby, Mads Beyer. Il classe 2005 (nato il 28 agosto) è un centrocampista dalle spiccate doti offensive: alto 187 centimetri e al momento è un funambolico trequartista. Piedi buoni e visione di gioco importante: non ha neanche 16 anni e l'idolo è naturalmente Kevin De Bruyne, maestro del ruolo. Gioca e determina nella Under 17 della Danimarca. E in Italia ci pensa non solo la Juve, ma anche il Milan e l'Inter.