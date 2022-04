Per la sessione estiva di calciomercato, una delle priorità della Juventus è quella di trovare un profilo affidabile per l'esterno sinistro. Alex Sandro non convince e Luca Pellegrini non ha fatto quel balzo in avanti che ci si sarebbe aspettati. Secondo quanto riporta calciomercato.com, tra i nomi nella lista degli uomini di mercato bianconeri, ci sarebbe Destiny Udogie dell'Udinese.