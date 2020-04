1









Il calciomercato si avvicina e molte sono le trattative già avviate. Non solo per il presente, anche per il futuro. La Juventus da tempo si è già mossa per avviare i primi contatti con il difensore classe 2004 della Dinamo Zagabria Maro Katinic. Nonostante la giovane età, si è già fatto riconoscere per le sue qualità nelle retrovie. La dirigenza bianconera studia il colpo per il futuro con il calciatore che però è sotto contratto fino a giugno 2022. I bianconeri però non sono l'unico club in Italia interessato a lui: anche l'Atalanta sempre attenta ai talenti sta tenendo d'occhio il croato, che ha già 5 presenze con la Nazionale U17. C'è da battere però la concorrenza del Napoli e del Barcellona, interessate il gioiello della Dinamo Zagabria