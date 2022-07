Nelle prossime ore potrebbe ritornare di moda la pista che porta al fantasista della Roma, Nicolò Zaniolo. Il giallorosso era stato infatti inserito tra i principali obiettivi di mercato da Madama, la quale ha dovuto poi risolvere altre questioni ben più urgenti e prioritarie. La definitiva chiusura per la trattativa Morata però, potrebbe dare nuova linfa all'operazione per il giallorosso e non è da escludere che dalla Continassa possano partire nuovi contatti.